Эксперты проанализировали отношения бумеров и зумеров на работе

Современная корпоративная культура представляет собой пространство, где пересекаются разнообразные взгляды и культурные коды сотрудников разных поколений. Работая бок о бок, сотрудники, чья профессиональная деятельность формировалась в совершенно разных экономических реалиях, ежедневно взаимодействуют друг с другом. Исследование, проведенное сервисом SuperJob, выявило различия в восприятии сотрудников молодежью (зумерами) и старшими коллегами (бумерами).

Граждане старшего возраста чаще отмечают негативные качества молодого поколения: отсутствие мотивации (12%), поверхностность (9%), леность и низкий профессионализм (по 8%), материальные устремления (6%).

Однако наряду с критическими оценками существуют и позитивные характеристики. Бумеры выделяют такие достоинства зумеров, как стремление достигать целей (8%), компетентность в цифровых технологиях (5%) и адаптивность (4%). Примечательно, что некоторые респонденты возрастом старше 45 лет назвали зумерове одновременно ответственным (4%) и безответственным (6%).

Молодежь же гораздо мягче относится к своим старшим коллегам. Среди положительных качеств они называют огромный багаж знаний и профессионального опыта (36%), умение нести ответственность и надёжность (16%), высокую эмоциональную устойчивость и способность справляться со стрессовыми ситуациями (12%). Большинство зумеров видит в сотрудниках старше 45 лет мудрых наставников (10%) с развитым системным мышлением (8%). Основным негативным качеством бумеров представители младшего поколения считают консервативность и страх перед изменениями (9%).

