Стало известно, как родители в Петербурге поощряют школьников за успеваемость

Среди родителей заметно различается подход к мотивации.

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал, как родители петербургских школьников поощряют их за успеваемость. Самым распространенным методом поощрения оказались добрые слова — треть родителей поддерживает своих детей лишь словесной похвалой, отказываясь от материальных вознаграждений. Далее следуют семейные путешествия в интересные места (26%) и удовлетворение детских пожеланий (21%).

Реже дети получают подарки (15%), разрешение поиграть в компьютерные игры или посмотреть телевизор (14%). Лишь каждый десятый родитель награждает ребенка деньгами или сладостями, а каждый седьмой вообще обходится без какого-либо поощрения.

Среди родителей заметно различается подход к мотивации. Женщины значительно чаще используют простую похвалу, тогда как мужчины чаще прибегают к финансовым стимулам и покупке подарков. Вместе с тем среди представителей сильного пола оказалось больше тех, кто совсем не поощряет своих чад.

При этом прямая оплата хороших оценок пока остается редкостью: лишь 7% семей выдают детям деньги за каждую положительную отметку, ещё 4% — только за пятёрки. Среди отцов этот способ стимулирования встречается вдвое чаще, чем среди мам.

Ранее мы сообщили о том, что почти для 40% петербуржцев важен личный успех.

Фото: freepik