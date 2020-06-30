Большинство родителей школьников из Петербурга одобряет запрет на использование мобильных телефонов на уроках

Интересно отметить, что среди сторонников запрета преобладают представители старшего поколения и мужчины, тогда как молодые матери и отцы проявляют меньшую активность в поддержке данной меры.

Российские школы придерживаются строгого правила, запрещающего использование мобильных телефонов учениками во время уроков, причем данное правило распространяется даже на случаи, когда телефоны применяются в учебных целях. Согласно опросам, большинство жителей Санкт-Петербурга позитивно относятся к этому решению: целых 82% опрошенных родителей высказались в пользу ограничения использования смартфонов детьми в школе.

Однако небольшая группа родителей (около 9%) выразила свое несогласие с таким ограничением, считая, что полное исключение смартфонов из учебного процесса неэффективно. Они полагают, что детям важно научиться грамотно использовать ресурсы интернета для расширения кругозора и самообразования.

Что касается мнения самих преподавателей, подавляющее большинство (90%) поддерживает запрет, полагая, что мобильные устройства отвлекают учеников от учебы. Только 7% педагогов считают, что смартфоны могут приносить определенную пользу, поскольку они упрощают доступ к полезным ресурсам, помогающим учащимся оперативно искать необходимую информацию и выполнять расчеты.

