В аэропорту Пулково отменили 27 рейсов 7 апреля

Большинство рейсов было в южные города, полет в которые сейчас ограничен.

На вылет из Пулково отменили 15 рейсов, которые были запланированы на 7 апреля. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Пассажиры не смогут улететь из Петербурга в Ургенч, Тамбов, Симферополь, Архангельск, Краснодар, Советский, Куляб. Кроме того, на прилет отменены 12 рейсов: из Ханты-Мансийска, Тамбова, Советского.

Напомним, ранее Росавиация продлила ограничения на полеты в Симферополь и города юга страны до 13 апреля. Среди них — Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Фото: Piter.tv