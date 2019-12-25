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В аэропорту Пулково отменили 27 рейсов 7 апреля
Сегодня, 11:22
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В аэропорту Пулково отменили 27 рейсов 7 апреля

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Большинство рейсов было в южные города, полет в которые сейчас ограничен.

На вылет из Пулково отменили 15 рейсов, которые были запланированы на 7 апреля. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Пассажиры не смогут улететь из Петербурга в Ургенч, Тамбов, Симферополь, Архангельск, Краснодар, Советский, Куляб. Кроме того, на прилет отменены 12 рейсов: из Ханты-Мансийска, Тамбова, Советского. 

Напомним, ранее Росавиация продлила ограничения на полеты в Симферополь и города юга страны до 13 апреля. Среди них — Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Фото: Piter.tv

Теги: пулково, рейсы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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