Лев Мазараки рассказал о программе открытых уроков по кикбоксингу с именитыми спортсменами в вузах

1 октября Федерация кикбоксинга России и Группа компаний "Стилобат" провели открытую тренировку по кикбоксингу для студентов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).

Спортивным мастерством поделились Даци Дациев, президент Федерации MMA Саратовской области, заслуженный мастер спорта России и Владимир Тюрин – двукратный чемпион мира среди профессионалов по кикбоксингу. Мастер-класс собрал более 40 участников Санкт-Петербургской студенческой лиги по кикбоксингу, студентов-боксеров из спортивного клуба "Черные Медведи-Политех".

Это уже второй открытый урок Федерации кикбоксинга России. В мае в спортивном комплексе МГТУ им. Н.Э. Баумана с успехом прошёл мастер-класс при участии звёзд российского кикбоксинга – Анастасии Яньковой, Владислава Туйнова и Артёма Пашпорина.

Одна из главных наших целей на ближайшие годы – популяризация кикбоксинга среди молодежи и формирование системы мотивации для занятий этим видом спорта у студентов. В России большое количество вузов, заинтересованных в развитии кикбоксинга не только в своих образовательных учреждениях, но и в стране в целом. Именно поэтому мы разработали и реализуем программу проведения открытых уроков с именитыми спортсменами – амбассадорами этого вида спорта. Такие встречи служат стимулом для перехода в большой спорт для начинающих кикбоксеров. Стратегической целью наших мероприятий является увеличение количества секций кикбоксинга в спортивных клубах российских вузов и расширение географии ее участников. Мы хотим также решить ещё одну немаловажную задачу – участие студентов-кикбоксеров на Универсиаде-2024. Лев Мазараки, Председатель совета директоров ГК "Стилобат", член высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России

Разделяет эту стратегию и Глава Республики Калмыкия, Председатель высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России Бату Хасиков, который также уверен, что сегодня как никогда важно вплотную заняться вопросами развития и поддержки детского и молодежного спорта.

Федерация кикбоксинга России ответственно поддерживает приоритеты внутренней политики нашего президента Владимира Путина в вопросах физического и духовного развития подрастающего поколения. Кикбоксинг отлично формирует характер и воспитывает преемственность традиций. Поэтому интерес к этому виду спорта в нашей стране всегда был и будет. Нам важно привлечь как можно больше заинтересованной молодежи, которая, как известно всегда открыта новому. А для этого нам необходимо продолжать практику открытых уроков по всей стране, а также организовывать чемпионаты и соревнования на самом высоком уровне. Пример – Чемпионат России среди студентов, который мы провели в Чечне и в котором приняли участие 215 спортсменов из 23 российских регионов. Эти цифры лишний раз подтвердили, что мы идём правильным путём — делая упор на развитие студенческого спорта. Бату Хасиков, многократный чемпион по кикбоксингу

Фото: Павел Галактионов