На пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта открыли скейт-площадку

Общая площадь благоустроенной территории составляет почти 6 тысяч квадратных метров.

В Московском районе 5 сентября открылась новая скейт-площадка, расположенная на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта. Об этом сообщили в районной администрации.

Общая площадь благоустроенной территории составляет почти 6 тысяч квадратных метров. Площадка имеет два входа – с западной и северной сторон, которые плавно переходят в зоны отдыха и ведут к спортивной зоне.

Дорожки к площадке выполнены из прочного покрытия, а сама площадка имеет асфальтовое покрытие синего цвета, которое отличается повышенной износостойкостью, что делает его идеальным для занятий экстремальными видами спорта.

На границе спортивной зоны расположены трибуны, с которых можно наблюдать за тренировками или соревнованиями. Зоны отдыха, оснащенные навесами с качелями, скамейками и урнами, находятся по бокам от спортивной части.

Площадка спроектирована под путепроводом, что позволяет использовать её в любую погоду.

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Видео: Telegram/ Ушаков Владимир Николаевич