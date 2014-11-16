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В Выборгском районе Петербурга обустроят новую скейт-площадку
Сегодня, 12:52
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В Выборгском районе Петербурга обустроят новую скейт-площадку

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Объект со спортивным оборудованием, пешеходными дорожками, урнами и велопарковками разместят под Поклонногорским путепроводом до конца 2023 года.

На участке западнее пересечения Поклонногорской улицы и Удельного проспекта в Выборгском районе Петербурга планируют создать скейт-площадку. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщили представители районной администрации. 

Задумка заняла второе место в проекте "Родной район": его итоги подвели этой осенью. Планируется, что площадка будет пролегать под Поклонногорским путепроводом. Её площадь составит 2,5 тыс. кв.м. В проекте предусмотрено спортивное оборудование, несколько пешеходных маршрутов, велопарковки, урны и санузел. Пространство будет разделено на 3 зоны в зависимости от уровня подготовки.

Кроме того, рядом появятся площадка для баскетбола и зона тренажёров. По данным администрации, проект находится на согласовании Комитета по градостроительству и архитектуре. Строительство пройдёт в течение 2023 года. 

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково может появиться новый терминал.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: санкт-петербург, скейт-площадка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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