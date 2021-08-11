На скейт-площадке в парке 300-летия починили покрытие впервые за 15 лет

На скейт-площадке в парке 300-летия Петербурга заменили покрытие, чтобы сделать зону безопаснее для спортсменов. Скейт-парк был открыт в 2006 году, за 15 лет оборудование пришло в негодность, на фигурах появились дыры.
Все было в дырках, невозможно было нигде съехать, в некоторых местах вообще было не покататься. Сейчас все поменяли, стало удобнее, поэтому разница колоссальная.
Александр, самокатер
Сначала комитет по благоустройству хотел демонтировать парк, но райдеры добились решения от губернатора – капитальный ремонт площадки в следующем году. Чтобы парк отвечал международным требованиям, нужно полностью заменить асфальтовый слой и сгнившие балки на фигурах.
Тут не хватает пары фигур, плюс плохой асфальт. Когда мы проводим соревнования, скейтеры приезжают и оставляют здесь колеса и части тела.
Виктор Демидов, активист
Скейт-парк был самым популярным местом среди спортсменов: здесь проводились крупные всероссийские соревнования. Также это единственная площадка в городе, где установлена "fly-зона". Благодаря трамплину райдеры могут тренировать трюки в воздухе.
Этот скейт-парк - мое родное место. Когда я переехал в Питер в 2012 году и начал заниматься роликами, это место было первым, где я просто почувствовал свою свободу. Я приезжал сюда, чтобы освободиться от всех мыслей и развиваться в данном виде спорта.
Евгений Балан, роллер
После зимы покрытие вновь придётся менять, но райдеры надеются: летом 2022 года они приедут в совершенно новый парк.
Видео, фото: Piter TV, FK-ramps
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