Открытие развязки с подъездом к Пулково на трассе М-11 "Нева" прошло на год раньше срока

Проект предусматривает строительство трёх путепроводов: двух крупных, расположенных над Пулковским шоссе суммарной длиной 614 метров, и третьего небольшого путепровода длиной 55 метров, проходящего над самим автобаном М-11.

Незадолго до наступления Нового года открылся новый транспортный узел, обеспечивающий удобную прямую связь между международным аэропортом Пулково и федеральным маршрутом М-11 "Нева". Длина построенного подъезда составляет 5,5 км. Строительство объекта было выполнено досрочно — на год раньше первоначально намеченного графика, подчеркнули в пресс-службе "Автодор".

Реализовать данную транспортную развязку удалось по поручению главы государства, причем ввести её в эксплуатацию удалось на год раньше положенного срока. Благодаря новому сооружению существенно облегчится доступ к воздушному вокзалу для жителей Петербурга и Ленинградской области, разгружая перегруженное Пулковское шоссе и сокращая время поездок до аэропорта, прокомментировал председатель правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко.

Теперь водители могут быстро добраться до аэропорта, минуя загруженные городские магистрали, напрямую с Кольцевой автомобильной дороги (КАД). Эта мера направлена на снижение нагрузки на основной въезд в Пулково, особенно в периоды интенсивного трафика. Разработчики учли перспективы дальнейшего освоения жилых районов Пушкинского района, развитие выставочного центра "Экспофорум" и ожидаемое увеличение пассажиропотока в аэропорту.

Фото: пресс-служба "Автодора"