В Александровской больнице открыли кабинеты практической подготовки Акушерского колледжа

Для колледжа приобретение дополнительных площадей дало возможность увеличить контрольные цифры приема по специальности "сестринское дело" на 100 человек.

В Александровской больнице 10 февраля состоялось торжественное открытие кабинетов практической подготовки Акушерского колледжа. Теперь его студенты смогут отрабатывать практические навыки на базе крупнейшего в городе стационара, а после окончания обучения пойти туда работать. Об этом рассказали в Комитете по образованию.

Пять кабинетов практической подготовки для проведения занятий сестринского дела в терапии оборудованы эргономичной учебной мебелью, новыми тренажерами, медицинским и симуляционным оборудованием.

Как рассказал директор Акушерского колледжа Дмитрий Батраков, для колледжа приобретение дополнительных площадей дало возможность увеличить контрольные цифры приема по специальности "сестринское дело" на 100 человек.

Фото: Комздрав СПб