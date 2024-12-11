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В Александровской больнице открыли кабинеты практической подготовки Акушерского колледжа
Сегодня, 15:44
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Александровской больнице открыли кабинеты практической подготовки Акушерского колледжа

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Для колледжа приобретение дополнительных площадей дало возможность увеличить контрольные цифры приема по специальности "сестринское дело" на 100 человек.

В Александровской больнице 10 февраля состоялось торжественное открытие кабинетов практической подготовки Акушерского колледжа. Теперь его студенты смогут отрабатывать практические навыки на базе крупнейшего в городе стационара, а после окончания обучения пойти туда работать.  Об этом рассказали в Комитете по образованию.

Пять кабинетов практической подготовки для проведения занятий сестринского дела в терапии оборудованы эргономичной учебной мебелью, новыми тренажерами, медицинским и симуляционным оборудованием.

Как рассказал директор Акушерского колледжа Дмитрий Батраков, для колледжа приобретение дополнительных площадей дало возможность увеличить контрольные цифры приема по специальности "сестринское дело" на 100 человек.

Фото: Комздрав СПб

Теги: акушерство, александровская больница
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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