На праздничном открытии магазина "Галамарт" любой второй товар будет стоить 1 рубль

В Приморском районе 10 апреля состоится праздничное открытие магазина "Галамарт". В этот день любой второй товар обойдется покупателям всего в 1 рубль.

В "Галамарте" можно выбрать товары для дома и дачи, автомобиля, текстиль, игрушки и многое другое. Здесь регулярно действуют скидки и акции, и эта суббота обещает быть крайне выгодной: отличный повод обновить обстановку и приобрести всё необходимое.

Также в субботу у покупателей будет возможность получить от народного магазина ЖК-телевизор, чайный набор и другие отличные подарки для дома. Стоит заглянуть в "Галамарт" и раньше, ведь он уже доступен для покупателей: до 10 апреля здесь действуют специальные цены: например, электрический чайник будет стоить от 249 рублей, а утюг с отпаривателем – от 349 рублей.

Подробное расписание акций и специальных предложений можно узнать на сайте www.galamart.ru. Кстати, при оформлении заказа на сайте "Галамарт" возможна бесплатная доставка, на первый заказ действует скидка 20%, а еще при доставке – подарок: маска BY всего за 1 рубль!

Адрес магазина : г. Санкт-Петербург, ул. Планерная, 59, 2 этаж, ТРЦ LeoMall. Часы работы: 10.00-22.00

Фото: Галамарт