Портреты помадой и косметическое расхламление: как на Невском открыли 1000-й магазин "Улыбки радуги"

Сложно найти в Петербурге более популярное у художников место, чем Невский проспект. Но таких пленэров здесь раньше еще не бывало. Сеть магазинов "Улыбка радуги" подарила петербуржцам праздник "косметического расхламления". В обмен на старые помады клиенты могли получить уникальный портрет, написанный косметикой.

Поводом для яркого перфоманса в самом центре города стало открытие тысячного магазина сети на Невском проспекте, 128. Здесь, неподалеку от Московского вокзала, теперь всегда можно будет найти товары для ухода за собой в формате "дрогери".

Наша сеть родилась в Петербурге, это наш домашний регион, и мы очень хотели открыть магазин в самом сердце города, в самом центре. Поэтому выбрали Невский проспект! Здесь клиентов ждёт привычный формат дрогери: магазин у дома, в котором представлено всё, что необходимо для ухода за собой и своей семьёй. Как и всегда, это ещё и очень приятные, доступные цены при оптимальном качестве. Алексей Баулин, генеральный директор сети "Улыбка радуги"

На открытии нового магазина гости смогли приобрести все необходимые товары для ухода за собой и за домом. Чтобы у покупателей была дополнительная возможность порадовать себя и обновить косметичку, на мероприятии гостей ждали подарки и специальный купон с 15%-ной скидкой. В итоге каждый смог найти что-то себе по душе.

Мне нравится, здесь всегда приветливые девочки. Посоветуют, помогут, вот только что мне рассказали интересное о новом креме. Здесь есть все нужное для меня и для членов моей семьи. Даже своих родственников в другом городе я подсадила на "Улыбку радуги", - рассказала нам одна из покупательниц.

А художница Ксения Фёдорова продолжала творить чудеса. Из-под ее рук, с помощью помады, теней и карандашей рождались уникальные образы. И не только женские. Сама художница называет собственный стиль лаконично – помадизм.

Меня в материалах подкупает именно цветность. В "Улыбке радуги" можно найти немало товаров с яркой красящей основой, поэтому они идеально подходят для моего творчества. Вот и сегодня я привезла из Москвы картину "Алые паруса", которую написала именно помадой, продающейся в магазине "Улыбка радуги" у моего дома, - призналась Ксения Фёдорова.

До конца года в Петербурге откроется еще около 50 точек сети. В том числе, в тех местах, откуда недавно ушли иностранные бренды формата дрогери: например, компания Watson"s.

Нам важно, чтобы покупатели, которые нуждаются в таком продукте и сервисе, в таком ассортименте, смогли по прежнему совершать покупки. Понятно, что уход брендов не добавляет им хорошего настроения. Поэтому мы и решили открыть свои магазины на какой-то части сети магазинов Watson"s. Алексей Баулин, генеральный директор сети "Улыбка радуги"

В каждом из магазинов сети покупателей ждёт широкий ассортимент: не менее 15 000 единиц товара! Ну и, конечно, фирменная атмосфера "Улыбки радуги" за которую ее так ценят петербуржцы и жители других регионов России.

Видео: Piter.TV

