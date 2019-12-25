В "Солнечном городе" открыли новый детский сад с бассейном и метеоплощадкой

Сад рассчитан на 220 малышей от 1,5 до 7 лет.

В Красносельском районе Петербурга открылся детский сад № 98 на улице Ивана Куликова. Новое здание построено компанией Setl Group в жилом комплексе "Солнечный город. Резиденции". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Сад рассчитан на 220 малышей от 1,5 до 7 лет. Внутри — просторные игровые комнаты, спальни, кружковые кабинеты, а также музыкальный и спортивный залы. Для занятий плаванием оборудован современный бассейн.

Во дворе — 12 детских площадок с качелями, горками и теневыми навесами, а также две спортивные зоны. Особое внимание уделили образовательному компоненту: на территории появилась метеоплощадка, где дети смогут наблюдать за погодой и природными явлениями.

Всего застройщик в Красносельском районе передал городу 14 объектов — 4 школы и 10 детских садов, рассчитанных более чем на 7,7 тысячи воспитанников.

Фото: Setl Group