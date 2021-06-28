В Петербурге стартовал трехдневный Арктический салон

Частью программы станут образовательные и культурные мероприятия, а также бизнес-сессии.

На территории Петропавловской крепости начал работу Арктический салон. Трехдневная программа (с 19 по 21 августа) нацелена на то, чтобы познакомить посетителей с историей развития северных территорий страны и вкладом Петербурга в развитие области.

На Заячьем острове открыли 10 "полярных станций", которые позволят виртуально побывать в полярной экспедиции и увидеть арктическую технику, которая производится в Северной столице — вездеходы и снегоболотоходы. Во все дни салона около Ботного домика будет работать уличная сцена "Эхо Арктики".

Здесь будут не только тематические выставки, но будут проходить совещания бизнес-сообщества по различным темам об освоении Арктики. Мне хотелось бы сказать, что Петербург действительно является научно-технологическим центром. <...> Мы должны приблизить наши компетенции к тем регионам, которые являются арктическими. сказал на открытии вице-губернатор Олег Эргашев.

Кроме того, для посетителей крепости организуют "Арктический квест", по итогам которого можно будет получить паспорт полярника. Станция будет работать 20 и 21 августа с 11:00 до 19:00.

На территории Нарышкина бастиона будет представлена информация о туристических объектах Петербурга, связанных с Арктикой. Там же можно будет отправиться на экскурсию цикла арктических турмаршрутов. Для того, чтобы поехать на экскурсию, нужна регистрация.

Видео: Алина Клинникова для Piter.tv