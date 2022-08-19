На Заячьем острове пройдет Арктический салон

В создании атмосферы помогут специальные декорации – ледокол и айсберг.

В понедельник, 26 июня, стали известны даты проведения Арктического салона – с 25 по 27 августа. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В рамках мероприятия пройдут обширные деловая и культурно-познавательная программы. Салон разместится на территории Петропавловской крепости.

В частности, организаторы – представители Комитета Петербурга по делам Арктики – создадут пять тематических зон и 10 полярных станций. К примеру, на станции "Санкт-Петербург – Арктике" у посетителей появится возможность познакомиться с разработками предприятий Северной столицы, которые предназначены для Арктической зоны.

В создании атмосферы помогут специальные декорации – ледокол и айсберг.

Фото: Петербургский дневник (Ксения Ахмерова)