В Ленобласти открыли новый молочный комплекс

По итогам 2023 года планируется, что Ленобласть увеличить производство молока на 4,6% до 710 тысяч тонн

После реконструкции открыт животноводческий комплекс на 342 голов молочного завода "Рябовский" в Выборгском районе Ленобласти. Об этом рассказала администрация 47 региона.

Соглашение о модернизации молочно-товарной фермы этого хозяйства было подписано на 32-й международной агропромышленной выставке "Агрорусь" в августе 2023 года. Для поддержки производителей область компенсирует до 25% капитальных вложений в инвестпроекты. Олег Малащенко, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу

По итогам 2023 года планируется, что Ленобласть увеличить производство молока на 4,6% до 710 тысяч тонн, молочная продуктивность составит 10 тысяч кг молока – абсолютный рекорд России. В комплексе также будет размещено современное родильное отделение.

Фото: администрация Ленобласти