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В Ленобласти открыли новый молочный комплекс
Сегодня, 15:47
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В Ленобласти открыли новый молочный комплекс

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По итогам 2023 года планируется, что Ленобласть увеличить производство молока на 4,6% до 710 тысяч тонн

После реконструкции открыт животноводческий комплекс на 342 голов молочного завода "Рябовский" в Выборгском районе Ленобласти. Об этом рассказала администрация 47 региона.

Соглашение о модернизации молочно-товарной фермы этого хозяйства было подписано на  32-й международной агропромышленной выставке "Агрорусь" в  августе 2023 года.  Для поддержки производителей область компенсирует до 25% капитальных вложений в инвестпроекты.

Олег Малащенко, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу

По итогам 2023 года планируется, что Ленобласть увеличить производство молока на 4,6% до 710 тысяч тонн, молочная продуктивность  составит 10  тысяч кг молока – абсолютный рекорд России. В комплексе также будет размещено современное родильное отделение.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: животноводческий комплекс, коровы, молоко
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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