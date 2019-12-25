Российские банки активно продвигают свои платформы с брокерскими счетами

Только по состоянию на 2023 года число зарегистрированных инвесторов достигло почти 30 миллионов человек, хотя минимальную активность из них проявил только каждый третий инвестор.

В последние два года крупные российские банки начали активно предлагать клиентам возможность открыть брокерский счет прямо в своем мобильном приложении. Такая интеграция инвестиций в банковскую экосистему меняет правила игры, как для самих финансовых организаций, так и для частных инвесторов.

Только по состоянию на 2023 года число зарегистрированных инвесторов достигло почти 30 миллионов человек, хотя минимальную активность из них проявил только каждый третий инвестор. Сегодня эта тенденция сохраняется, но все равно речь идет о большой и растущей аудитории – к 2027-2028 годам ожидается, что доступ к бирже получат около 45 миллионов россиян.

Перспективы, потенциал и проблематика сектора

Открытие брокерского счета, в том числе через приложение банковских организаций федерального уровня, упрощает начальный вход в инвестиции и спекулятивный трейндинг.

Внимание! Инвестиции могут быть опасны для ваших финансов. Простота входа увеличивает риск непрофессиональных решений и убытков. Не инвестируйте кредитные средства и те деньги, которые критически важны для бюджета.

При этом банки активно добавляют образовательный контент и аналитические инструменты, повышая общий уровень финансовой грамотности и открывая доступ к продуктам, которые ранее имели в своем арсенале только профессиональные трейдеры.

В то же время есть и подводные камни. Рост числа открытых счетов не всегда означает новых активных инвесторов, так как многие лишь регистрируют счет, но не инвестируют. Также банки могут продвигать собственные финансовые продукты, а не самые выгодные, предлагая к покупке определенные активы.

Среди наиболее заметных недостатков сегмента – условно небольшой ассортимент доступных активов – широкое диверсифицированное портфолио доступно не всем.

Итоговый взгляд

Российские банки фактически стали полноценными инвестиционными платформами. Удобство и скорость делают брокерские счета массовым продуктом.

Как отмечают аналитики из Pocket Option, что стоит помнить: рост количества счетов — не равно росту качественной финансовой активности. Коллективный успех потребует не только удобных интерфейсов и низких комиссий, но и повышения финансовой грамотности, прозрачности условий и ответственного подхода к инвестициям.

Ассортимент предложений – хорошо, но есть нюанс

Наконец, стоит отметить, что большое число предложений от банков и специализированных платформ – это не всегда хорошо. В таком разнообразии можно растеряться, выбрать что-то не самое выгодное для вас, а в худшем случае – отдать деньги "кухням" и мошенникам.

