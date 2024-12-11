Согласованы обновлённые фасады зданий СПбГУ в Пушкине

Изменения коснулись исключительно фасадов будущих зданий, что обусловлено обновлёнными требованиями Закона №820-7 о границах объединённых зон охраны объектов культурного наследия. В остальном концепция комплекса сохраняется без изменений.
На территории развития СПбГУ планируется возведение учебных корпусов, лабораторий, библиотеки, студенческого клуба, общежитий, спортивного центра, столовой, академической гимназии, а также зданий административного и хозяйственного назначения. Все объекты проектируются как единый технологически связанный комплекс.
В перспективе здесь также появится конгресс-центр на 10 тысяч мест, многопрофильная университетская клиника на 300 стационарных мест, университетские общежития на 30 тысяч человек, гостиница, научные теплицы с опытными полями, а также спортивные объекты: бассейн, каток, стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс.
Фото: КГА
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