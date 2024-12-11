Согласованы обновлённые фасады зданий СПбГУ в Пушкине

Изменения коснулись исключительно фасадов будущих зданий, что обусловлено обновлёнными требованиями Закона №820-7 о границах объединённых зон охраны объектов культурного наследия.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга утвердил скорректированные фасадные решения для зданий Санкт-Петербургского государственного университета, возводимых в Пушкинском районе. Разработкой архитектурного облика комплекса занимается бюро "Студия 44". Изначально проект получил одобрение Градостроительного совета и Комитета ещё в 2022 году, однако в связи с изменениями в законодательстве потребовалась корректировка. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург"

Изменения коснулись исключительно фасадов будущих зданий, что обусловлено обновлёнными требованиями Закона №820-7 о границах объединённых зон охраны объектов культурного наследия. В остальном концепция комплекса сохраняется без изменений.

На территории развития СПбГУ планируется возведение учебных корпусов, лабораторий, библиотеки, студенческого клуба, общежитий, спортивного центра, столовой, академической гимназии, а также зданий административного и хозяйственного назначения. Все объекты проектируются как единый технологически связанный комплекс.

В перспективе здесь также появится конгресс-центр на 10 тысяч мест, многопрофильная университетская клиника на 300 стационарных мест, университетские общежития на 30 тысяч человек, гостиница, научные теплицы с опытными полями, а также спортивные объекты: бассейн, каток, стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Фото: КГА