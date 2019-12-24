"Пулковская ТЭЦ" отключит в домах горячую воду с 13 июля

Воды в домах не будет в течение 14 дней.

У каждой теплоснабжающей организации на сайте размещается поиск по адресам, которые входят в зону ответственности. Так, например, набирая улицу и номер дома, можно узнать дату отключения горячей воды конкретно по интересующему адресу. Такой график сделали все крупные теплоснабжающие организации в Петербурге. Однако, есть порядка 40 домов в Московском районе, которые относятся к Пулковской ТЭЦ. По графикам отключения воды в данных домах было ничего не известно.

Как сообщили Piter.TV в организации, в домах, которые относятся к "Пулковской ТЭЦ" горячей воды не будет с 13 по 26 июля включительно.

Что касается отключения горячей воды в других районах Петербурга, то график отключения горячей воды 2020 в ГУП "ТЭК Санкт Петербург" можно посмотреть по данной ссылке. График отключения горячей воды 2020 на сетях "Теплосеть Санкт-Петербурга" доступен на сайте, Петербургтеплоэнерго (сайт), Теплоэнерго (сайт).

Фото: Piter.TV