Половина петербуржцев хотя бы раз отказывались от трудоустройства

Наиболее часто это делают респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (59%) и участники с доходом от 50 до 100 тысяч рублей (63%).

Большинство кандидатов отказываются от предложенных вакансий из-за недостаточной оплаты труда, расхождений между ожиданиями и реальностью, а также наличием лучших альтернатив. Опрос проводился сервисом поиска высокооплачиваемых рабочих мест SuperJob среди активных работников Петербурга.

Половина петербуржцев (55%) хотя бы однажды отказались от предложения о работе, несмотря на успешное прохождение интервью. Наиболее часто это делают респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (59%) и участники с доходом от 50 до 100 тысяч рублей (63%).

20% респондентов указали на низкую зарплату, 19% пожаловались на несоответствие обещанного работодателями реальности, 14% выбрали другие, более выгодные варианты, 13% столкнулись с неподходящими условиями труда и графиком, а 8% испытывали трудности в общении с начальством.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы стали максимально уверенными в своей карьере.

Фото: Piter.TV