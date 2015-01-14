Более 50% петербуржцев предпочитают отели категории 4 и 5 звезд

Большинство жителей Петербурга (33%) готовы платить за номер от 3 000 до 5 000 рублей в сутки.

По данным исследования Авито Рекламы и Авито Путешествий (результаты исследования есть в распоряжении Piter.tv), 56% петербуржцев, бронирующих гостиницы, останавливаются в отелях категории четыре и пять звезд. Наиболее популярными оказались четырехзвездочные отели — их предпочитают 36% опрошенных, в то время как 20% выбирают пятизвездочные. При этом 29% останавливаются в трехзвездочных гостиницах, а бюджетные варианты без звезд интересуют менее 15% респондентов.

Большинство жителей Петербурга (33%) готовы платить за номер от 3 000 до 5 000 рублей в сутки. На расходы до 7 000 рублей соглашаются 23% респондентов, до 10 000 рублей — 10%. Интересно, что 22% стараются уложиться в 3 000 рублей.

Основными факторами выбора остаются доступная стоимость (33%), удобное расположение (26%) и комфорт номеров (20%). Для женщин важнее расположение гостиницы, тогда как мужчины чаще обращают внимание на цену.

Большинство горожан бронируют отели, ориентируясь на советы друзей и родственников (52%), а 34% узнают о предложениях из рекламы на маркетплейсах и классифайдах. Как отметил Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы, эти платформы становятся важным каналом для привлечения туристов, предлагая информацию, готовую к непосредственному использованию.

Кроме того, в 2024 году петербуржцы чаще выбирали сетевые гостиницы (36%) и апарт-отели (20%). Популярными направлениями отдыха стали культурно-познавательные экскурсии (42%), активный отдых (29%) и релаксация в отелях (28%).

Фото: pxhere