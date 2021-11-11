Петербуржцам рассказали, куда можно отдать ненужные тыквы

Бóльшую часть принесенных тыкв "Спасибо!" направит в фонды Велес и Сирин.

Сеть благотворительных магазинов "Спасибо!" 3 ноября приглашает петербуржцев на ежегодный осенний праздник – День доброй тыквы. В первое воскресенье ноября в "Спасибо!" на Лиговском, 87, можно отдать ненужные тыквы.

Идея мероприятия состоит в том, чтобы украшавшие дом овощи после использования отправлялись не на свалку, а тем, кому они действительно нужны. Бóльшую часть принесенных тыкв "Спасибо!" направит в фонды Велес и Сирин, занимающиеся помощью диким животным и птицам.

Другая часть будет использована в бесплатном мастер-классе по созданию кормушек для птиц, который пройдёт 3 ноября в пространстве магазина. Целые тыквы организаторы передадут дружественным благотворительным проектам — например, инклюзивному кафе "Огурцы" от проекта "Простые вещи", которое занимается трудоустройством людей с ментальными особенностями.

Также команда инклюзивного кафе 3 ноября привезет в "Спасибо!" на Лиговском проспекте тыквенный пунш, разработанный специально для праздника.

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Фото: pxhere