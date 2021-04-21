Спасатели Ленобласти продолжали спасать людей с 20 по 26 ноября

В предпоследнюю неделю ноября поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области продолжили свою работу.

В период с 20 по 26 ноября 2023 года спасатели были привлечены к 19 операциям по спасению людей. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Одно из заданий включало поисково-спасательные работы в лесах, где удалось спасти одного человека. Кроме того, спасатели провели 2 операции на водных объектах, в результате которых был спасен 1 человек, еще один, к сожалению, погиб.

Ранее сообщалось, что рядом с урочищем Худала нашли заблудившегося мужчину.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти