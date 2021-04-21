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Спасатели Ленобласти продолжали спасать людей с 20 по 26 ноября
Сегодня, 9:31
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Спасатели Ленобласти продолжали спасать людей с 20 по 26 ноября

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В предпоследнюю неделю ноября поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области продолжили свою работу.

В период с 20 по 26 ноября 2023 года спасатели были привлечены к 19 операциям по спасению людей. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Одно из заданий включало поисково-спасательные работы в лесах, где удалось спасти одного человека. Кроме того, спасатели провели 2 операции на водных объектах, в результате которых был спасен 1 человек, еще один, к сожалению, погиб.

Ранее сообщалось, что рядом с урочищем Худала нашли заблудившегося мужчину.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: ленобласть, отчет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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