Рядом с урочищем Худала нашли заблудившегося мужчину

В воскресенье, 26 ноября, мужчина заблудился в лесном массиве в районе урочища Хундала. На помощь пострадавшему выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.
Проведя поисковые работы, спасатели обнаружили заблудившегося мужчину и успешно вывели его из леса. Спасатели доставили мужчину в город.
Ранее сообщалось, что в лесах Тихвинского района Ленобласти нашли заблудившегося мужчину.
Фото: pxhere
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