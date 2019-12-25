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Рядом с урочищем Худала нашли заблудившегося мужчину
Сегодня, 9:02
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Рядом с урочищем Худала нашли заблудившегося мужчину

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Спасатели Ленобласти вывели его из леса и доставили в город.

В воскресенье, 26 ноября, мужчина заблудился в лесном массиве в районе урочища Хундала. На помощь пострадавшему выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти. 

Проведя поисковые работы, спасатели обнаружили заблудившегося мужчину и успешно вывели его из леса. Спасатели доставили мужчину в город.

Ранее сообщалось, что в лесах Тихвинского района Ленобласти нашли заблудившегося мужчину.

Фото: pxhere

Теги: ленобласть, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Общество, Новости Ленинградской области,

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