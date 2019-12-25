Рядом с урочищем Худала нашли заблудившегося мужчину

Спасатели Ленобласти вывели его из леса и доставили в город.

В воскресенье, 26 ноября, мужчина заблудился в лесном массиве в районе урочища Хундала. На помощь пострадавшему выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Проведя поисковые работы, спасатели обнаружили заблудившегося мужчину и успешно вывели его из леса. Спасатели доставили мужчину в город.

Ранее сообщалось, что в лесах Тихвинского района Ленобласти нашли заблудившегося мужчину.

Фото: pxhere