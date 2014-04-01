Подросток отобрал у сверстника кофту в автобусе, угрожая пистолетом

Возбуждено уголовное дело по статье "разбой".

В Выборгском районе Петербурга сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в разбойном нападении на сверстника в общественном транспорте. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошёл вечером 27 марта в автобусе маршрута №75.

Около 23:00 в посёлке Левашово на улице Чкалова молодой человек, угрожая 13-летнему пассажиру предметом, похожим на пистолет, отобрал у него кофту.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье "разбой". Благодаря оперативным действиям полиции подозреваемый был задержан уже на следующий день. Его нашли у дома №11 по улице Сикейроса. Им оказался ученик 9 класса. В настоящее время он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Фото: Piter.TV