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Комздрав Петербурга рассказал, от чего зависит снятие коронавирусных ограничений
Сегодня, 12:25
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Комздрав Петербурга рассказал, от чего зависит снятие коронавирусных ограничений

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По последним данным, в Петербурге привиты лишь 54% горожан от плана (3,5 миллиона взрослых).

В Петербурге снятие ограничительных мер, введенных из-за большого числа заболевших COVID-19, зависит не только от количества вакцинированных. Об этом на брифинге рассказал глава городского Комздрава Дмитрий Лисовец.

Он отметил, что важно учитывать также скорость тестирования, наличие занятых инфекционных коек и масштабы распространения инфекции. 

По последним данным, в Петербурге привиты лишь 54% горожан от плана (3,5 миллиона взрослых).

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Фото: Piter.tv

 

Теги: вакцинация, ограничения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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