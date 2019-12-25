Комздрав Петербурга рассказал, от чего зависит снятие коронавирусных ограничений

По последним данным, в Петербурге привиты лишь 54% горожан от плана (3,5 миллиона взрослых).

В Петербурге снятие ограничительных мер, введенных из-за большого числа заболевших COVID-19, зависит не только от количества вакцинированных. Об этом на брифинге рассказал глава городского Комздрава Дмитрий Лисовец.

Он отметил, что важно учитывать также скорость тестирования, наличие занятых инфекционных коек и масштабы распространения инфекции.

По последним данным, в Петербурге привиты лишь 54% горожан от плана (3,5 миллиона взрослых).

Новость о введении QR-кодов В Петербурге увеличила спрос на курьеров и удаленку в 3 раза.

Фото: Piter.tv