Новость о введении QR-кодов В Петербурге увеличила спрос на курьеров и удаленку в 3 раза

За полный рабочий день курьерам предлагают заработную плату в размере 70000-75000 рублей.

Аналитики hh.ru проанализировали основные тенденции рынка труда, связанные со скорым введением в Петербурге QR-кодов. За последние пять дней заметно выросло количество предложений для курьеров по сравнению с первой неделей октября.

Объявлений о поиске курьеров стало больше в три раза. Чаще всего ищут курьеров для доставки еды и непродовольственных товаров. За полный рабочий день предлагают заработную плату в размере 70000-75000 рублей.

Ещё одна тенденция – рост вакансий с удаленным форматом работы. За пять дней появилось 4 тысячи подобных предложений, что в два раза больше, чем неделей ранее.

Накануне более 10 тыс. петербуржцев поставили первую прививку за день после введения QR-кодов.

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