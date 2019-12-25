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Новость о введении QR-кодов В Петербурге увеличила спрос на курьеров и удаленку в 3 раза
Сегодня, 10:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Новость о введении QR-кодов В Петербурге увеличила спрос на курьеров и удаленку в 3 раза

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За полный рабочий день курьерам предлагают заработную плату в размере 70000-75000 рублей. 

Аналитики hh.ru проанализировали основные тенденции рынка труда, связанные со скорым введением в Петербурге QR-кодов. За последние пять дней заметно выросло количество предложений для курьеров по сравнению с первой неделей октября.

Объявлений о поиске курьеров стало больше в три раза. Чаще всего ищут курьеров для доставки еды и непродовольственных товаров. За полный рабочий день предлагают заработную плату в размере 70000-75000 рублей. 

Ещё одна тенденция – рост вакансий с удаленным форматом работы. За пять дней появилось 4 тысячи подобных предложений, что в два раза больше, чем неделей ранее. 

 Накануне более 10 тыс. петербуржцев поставили первую прививку за день после введения QR-кодов.

Фото: pexels

Теги: qr-код, вакансии, удалёнка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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ezinores
Сегодня 12:36

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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