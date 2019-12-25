Новость о введении QR-кодов В Петербурге увеличила спрос на курьеров и удаленку в 3 раза

Аналитики hh.ru проанализировали основные тенденции рынка труда, связанные со скорым введением в Петербурге QR-кодов. За последние пять дней заметно выросло количество предложений для курьеров по сравнению с первой неделей октября.
Объявлений о поиске курьеров стало больше в три раза. Чаще всего ищут курьеров для доставки еды и непродовольственных товаров. За полный рабочий день предлагают заработную плату в размере 70000-75000 рублей.
Ещё одна тенденция – рост вакансий с удаленным форматом работы. За пять дней появилось 4 тысячи подобных предложений, что в два раза больше, чем неделей ранее.
Накануне более 10 тыс. петербуржцев поставили первую прививку за день после введения QR-кодов.
Фото: pexels
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.