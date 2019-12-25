Патриарх Кирилл освятил храм апостолов Петра и Павла в СПбГУ

Также патриарх передал в дар храму образ Христа Спасителя.

Патриарх Кирилл освятил храм святых апостолов Петра и Павла в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), открытый после реставрации, и уличный крест для установки над парадным входом в здание Двенадцати коллегий. Об этом рассказали 10 сентября в пресс-службе Смольного.

Также патриарх передал в дар храму образ Христа Спасителя.

Очень надеюсь, что Санкт-Петербургский государственный университет останется твердыней и силой, развивающей нашу национальную российскую науку. И одновременно очень надеюсь, что сей храм никогда не станет просто экспонатом в этом здании, но останется местом молитвы и реального духовного опыта людей, которые здесь работают, учат и учатся. Патриарх Кирилл

А Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности РФ, подарил храму икону Иоанна Кронштадтского.

После освящения храма губернатор Петербурга присвоил патриарху Кириллу звание "Почетный доктор Санкт-Петербургского государственного университета", вручил ему удостоверение и мантию.

Работы по реставрации помещений церкви стартовали в декабре 2023 года на средства ПАО "Газпром". Ремонт кровли, реставрация росписи, замена полов, коммуникаций, электро- и водоснабжения, написание новых икон, изготовление новых престола, жертвенника, иконостаса и всей необходимой утвари выполнили за шесть месяцев.

Ранее на Piter.TV: около Жемчужного пляжа появится храм.

Фото: пресс-служба Смольного