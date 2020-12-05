В день памяти Всех святых освятили храм на Песках

Церковь восстановили с нуля. Богослужение совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Сегодня, 27 июня, прошла церемония освящения храма Рождества Христова на Песках. Церковный ритуал совершил Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Об этом сообщил канал "Санкт-Петербург".

Церковь построили еще в конце XVIII века по проекту архитектора Петра Егорова. Но в 1934 году ее закрыли, а затем и вовсе взорвали. Батюшку, служившего в храме, расстреляли.

Обитель воссоздали в стиле классицизма. Она выглядит так же, как и та, что была разрушена 87 лет назад. Храм построили за 2 года. Архитектура здания воссоздавалась по единственному снимку, который сохранился с давних времен.

Ранее на Piter.tv сообщили, что воспитанники социального центра подарили мозаичные иконы храму в Романовке. Творческая артель из ребят с инвалидностью, которых служители храма называют не иначе как чудотворцами, создала под руководством художника Андрея Тухватуллина две мозаичных иконы: Святого Александра Невского и Святителя Луки Крымского. В дальнейшем они смогут продолжить работу с мозаикой в других проектах.

Фото: ВКонтакте / Храм Рождества Христова на Песках