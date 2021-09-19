Патриарх Кирилл освятил новый храм в Волгограде

Патриарх вручил воссозданному храму подарок - икону с образом святого князя Александра Невского.

В Волгограде Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил воссозданный собор Александра Невского.

Храм возвели в начале 20 века в Царицыне, однако в 1932 году он был взорван. Собор был последним в Российской империи, построенным в византийском стиле. Идея восстановить храм возникла в 1992 году. Зимой 2003 года прошло освящение закладного камня. Строительство началось в 2016 году.

Вы приложили много сил и энергии, чтобы собор был построен на территории Волгоградской области. Мы вас благодарим, что вы сами лично его сегодня освятили <...> Спасибо, что в такие моменты вы находитесь вместе с жителями Волгоградской области. Андрей Бочаров, глава Волгоградской области

Губернатор выразил уверенность, что дальнейшее сотрудничество региона с Российской православной церковью будет продолжено.

В конце мероприятия патриарх вручил воссозданному храму подарок - икону с образом святого князя Александра Невского.

Ранее в музее Блокады Ленинграда прошла церемония открытия закладного камня на месте будущего памятника Блокадному Учителю

Видео: Youtube/Блокнот Волгоград