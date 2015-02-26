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Петербургский митрополит с борта вертолета помолился о завершении пандемии COVID-19
Сегодня, 21:09
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Петербургский митрополит с борта вертолета помолился о завершении пандемии COVID-19

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До этого митрополит совершил молитвенный объезд города в прошлом году.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и священнослужители совершили "воздушный" молебен на вертолете. Об этом сообщается на сайте петербургской митрополии 22 июня. Молебен был совершен ради молитвы об избавлении горожан от пандемии коронавируса.

До этого митрополит совершил молитвенный объезд города в мае 2020 года.

Ранее Piter.tv сообщал о том, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий провел чин Великого освящения храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца в Зеленогорске. 

Фото: Павел Ермошкин / Санкт-Петербургская митрополия

Теги: варсонофий, коронавирус, митрополит, митрополит санкт-петербургский и ладожский варсонофий
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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