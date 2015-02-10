  1. Главная
Сегодня, 13:07
В саду Салтыкова-Щедрина до конца года реконструируют освещение

Специалисты "Ленсвета" установят 32 светодиодных фонаря.

К 200-летию со дня рождения писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина в саду, названном в его честь, реконструируют систему освещения. Пространство находится на пересечении Кирочной и Потемкинской улиц, рассказали в комитете по энергетике Петербурга. 

Специалисты "Ленсвета" установят 32 светодиодных фонаря и проложат 1,4 километра подземной кабельной линии. В результате освещенность увеличится почти в два раза. Такие светильники создадут более равномерное освещение для дорожек и аллей. 

Завершить работы на объекте планируется уже в этом году. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

