Модернизация освещения на Витебской Сортировочной улице завершена

Во Фрунзенском районе на Витебской Сортировочной улице завершили модернизацию освещения. Как рассказали в комитете по энергетике Петербурга, установлено 99 светодиодных светильников.

Новое оборудование потребляет всего 14,5 кВт и характеризуется увеличенным сроком эксплуатации. Сейчас улицы, парки и кварталы района освещает 71% светодиодных светильников, в этом году установят 729 единиц оборудования. За 5 лет хотят заменить 75 тыс. ламп.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга