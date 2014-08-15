  1. Главная
Сегодня, 15:45
Модернизация освещения на Витебской Сортировочной улице завершена

Новое оборудование потребляет всего 14,5 кВт и характеризуется увеличенным сроком эксплуатации.

Во Фрунзенском районе на Витебской Сортировочной улице завершили модернизацию освещения. Как рассказали в комитете по энергетике Петербурга, установлено 99 светодиодных светильников. 

Новое оборудование потребляет всего 14,5 кВт и характеризуется увеличенным сроком эксплуатации. Сейчас улицы, парки и кварталы района освещает 71% светодиодных светильников, в этом году установят 729 единиц оборудования. За 5 лет хотят заменить 75 тыс. ламп. 

Ранее на Piter.TV: в Шушарах на территории шести жилых кварталов появилось освещение. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: витебская сортировочная улица, освещение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

