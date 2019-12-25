В жилом квартале Московского района стартовала реконструкция освещения

В Московском районе в жилом квартале, который ограничен улицами Ленсовета, Типанова, Алтайской улицей и Демонстрационным проездом, началась реконструкция наружного освещения. Как рассказали в Смольном, на дворовой территории появятся фонари мощностью 40 Вт с теплым светом.

Фонари на объекте меняли более полувека назад: последняя модернизация была проведена в 2006 году. В рамках работ по программе "Комфорт и уют в городе" в этом году установят 93 светодиодных светильника, под землей проложат 2,8 километра кабельных линий. Завершат реконструкцию к декабрю.

