В жилом квартале Московского района стартовала реконструкция освещения
Сегодня, 13:02
В рамках работ по программе "Комфорт и уют в городе" в этом году установят 93 светодиодных светильника.

В Московском районе в жилом квартале, который ограничен улицами Ленсовета, Типанова, Алтайской улицей и Демонстрационным проездом, началась реконструкция наружного освещения. Как рассказали в Смольном, на дворовой территории появятся фонари мощностью 40 Вт с теплым светом. 

Фонари на объекте меняли более полувека назад: последняя модернизация была проведена в 2006 году. В рамках работ по программе "Комфорт и уют в городе" в этом году установят 93 светодиодных светильника, под землей проложат 2,8 километра кабельных линий. Завершат реконструкцию к декабрю. 

Ранее на Piter.TV: на Сосновском проспекте установили 22 светодиодных светильника. Несмотря на свою небольшую протяженность (870 метров), объект играет важную роль для местных жителей. 

Фото: пресс-служба Смольного 

