На Рощинской улице к лету появятся более 100 светодиодных фонарей

Работы проведут на участке между Витебским и Московским проспектами.

На Рощинской улице в Московском районе стартовала реконструкция наружного освещения. Работы проведут на участке между Витебским и Московским проспектами, сообщили в комитете по энергетике Петербурга.

Специалисты "Ленсвета" установят вдоль проезжей части и пешеходных зон 79 новых металлических опор, на которых смонтируют 106 светодиодных светильников. Линию электропитания почти полностью уберут под землю, проложив 5 километров кабеля вместо воздушных проводов.

Строительно-монтажные работы завершат к лету 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ладожском парке впервые за 30 лет появилось освещение.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга