В Колпинском районе к декабрю установят 70 новых фонарей

Для прокладки линий электропередач специалисты используют комбинированный метод: около 1,5 км кабеля будет уложено под землёй, а ещё 64 метра – воздушным способом.

В жилых кварталах Колпинского района Санкт-Петербурга, в границах улиц Братьев Радченко, Карла Маркса, проспекта Ленина и СНТ "Ижорский массив №1", ведётся масштабная работа по модернизации системы наружного освещения. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

В рамках проекта планируется установить 70 светодиодных светильников на 50 опорах. Для прокладки линий электропередач специалисты используют комбинированный метод: около 1,5 км кабеля будет уложено под землёй, а ещё 64 метра – воздушным способом.

На объекте уже ведутся активные строительные работы. Специалисты бурят отверстия под опоры, роют траншеи для кабеля, а на некоторых участках приступили к установке столбов на подготовленный фундамент. Согласно графику, все работы должны быть полностью завершены к декабрю 2026 года.

Этот проект является частью системной программы по развитию и реконструкции освещения в Колпинском районе. В прошлом году новые фонари появились в семи кварталах, а в текущем году планируется завершить модернизацию ещё в двух микрорайонах.

Ранее мы сообщили о том, что в Колпинском районе началась модернизация теплосетей: 7 км труб меняют на современные.

Видео: пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению