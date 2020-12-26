Жительница Петербурга оставила маленькую дочь в "коммуналке" и ушла на шесть часов

Ребенок заплакал, и соседи вызвали собственника.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летней женщины. Ей вменяют ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), рассказали 8 июля в надзорном ведомстве.

В июне прошлого года обвиняемая оставила годовалую дочь без присмотра в комнате коммунальной квартиры на проспекте Ударников и отправилась по магазинам. Ребенок заплакал, и соседи вызвали собственника. Девочку передали врачам. В итоге женщина не появлялась шесть часов, на звонки не отвечала.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: годовалую девочку оставили на детской площадке в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.TV