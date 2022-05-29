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Годовалую девочку оставили на детской площадке в Красногвардейском районе
Сегодня, 11:57
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Годовалую девочку оставили на детской площадке в Красногвардейском районе

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Малышку госпитализировали в больницу с ушибом носа и ссадинами.

Проводится проверка по факту оставления ребенка в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Годовалую девочку обнаружили в одиночестве на детской площадке на Отечественной улице. Предварительно, ее оставила мать 7 июля. Малышку госпитализировали в больницу с ушибом носа и ссадинами. 

В настоящее время родительницу разыскивают, все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что Александр Бастрыкин заинтересовался нападением собаки на четырехлетнего мальчика в поселке имени Морозова в Ленобласти. У пострадавшего зафиксировали множественные укушенные раны лица. 

Фото: Piter.TV 

Теги: оставление ребенка, отечественная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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