Годовалую девочку оставили на детской площадке в Красногвардейском районе

Малышку госпитализировали в больницу с ушибом носа и ссадинами.

Проводится проверка по факту оставления ребенка в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Годовалую девочку обнаружили в одиночестве на детской площадке на Отечественной улице. Предварительно, ее оставила мать 7 июля. Малышку госпитализировали в больницу с ушибом носа и ссадинами.

В настоящее время родительницу разыскивают, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что Александр Бастрыкин заинтересовался нападением собаки на четырехлетнего мальчика в поселке имени Морозова в Ленобласти. У пострадавшего зафиксировали множественные укушенные раны лица.

Фото: Piter.TV