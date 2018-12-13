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Пьяный водитель устроил ДТП на односторонней Отечественной улице и попытался скрыться

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После этого он закрылся в машине, выходить отказывается.

В Петербурге на односторонней Отечественной улице пьяный водитель устроил ДТП и попытался скрыться с места происшествия. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы. 

Со слов свидетелей, мужчина ехал под "кирпич", со двора в этот момент выезжала женщина. Она не ожидала столкновения, виновник аварии попытался скрыться с места происшествия. 

Полиция за ним побежала, он прыгнул в машину и закрылся, сидит уже час. Гаишники с ним разговаривают, видно, что сидит и штормит его в машине.

Евгения Румянцева, очевидец 

С женщиной все в порядке, во время удара сработала подушка безопасности. 

Ранее Жириновский предложил конфисковывать автомобили за "пьяные" ДТП.
Фото: Евгения Румянцева 
Видео: Piter.TV

 

 

Теги: отечественная улица, пьяное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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