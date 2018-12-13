Пьяный водитель устроил ДТП на односторонней Отечественной улице и попытался скрыться

В Петербурге на односторонней Отечественной улице пьяный водитель устроил ДТП и попытался скрыться с места происшествия. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.
Со слов свидетелей, мужчина ехал под "кирпич", со двора в этот момент выезжала женщина. Она не ожидала столкновения, виновник аварии попытался скрыться с места происшествия.
Полиция за ним побежала, он прыгнул в машину и закрылся, сидит уже час. Гаишники с ним разговаривают, видно, что сидит и штормит его в машине.
Евгения Румянцева, очевидец
С женщиной все в порядке, во время удара сработала подушка безопасности.
Ранее Жириновский предложил конфисковывать автомобили за "пьяные" ДТП.
Фото: Евгения Румянцева
Видео: Piter.TV
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