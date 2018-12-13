Жириновский предложил конфисковывать автомобили за "пьяные" ДТП

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил забирать автомобили у виновников "пьяных" ДТП. Об этом сообщают городские СМИ.
Я бы добавил еще конфискацию автомобиля его же. Если с жертвами, и если без жертв — тоже давайте конфисковывать автомобиль.
Владимир Жириновский
Политик делает акцент на том, что численность погибших на дорогах снижается, однако, численность аварий по вине нетрезвых водителей только растет.
Сегодня Госдума в первом чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за ДТП с жертвами по вине пьяного водителя.
В январе текущего года жесткое ДТП в Великих Луках устроил пьяный иеродиакон на Toyota Camry.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 )