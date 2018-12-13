Жириновский предложил конфисковывать автомобили за "пьяные" ДТП

При этом, не важно были ли жертвы в этом ДТП.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил забирать автомобили у виновников "пьяных" ДТП. Об этом сообщают городские СМИ.

Я бы добавил еще конфискацию автомобиля его же. Если с жертвами, и если без жертв — тоже давайте конфисковывать автомобиль. Владимир Жириновский

Политик делает акцент на том, что численность погибших на дорогах снижается, однако, численность аварий по вине нетрезвых водителей только растет.

Сегодня Госдума в первом чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за ДТП с жертвами по вине пьяного водителя.

В январе текущего года жесткое ДТП в Великих Луках устроил пьяный иеродиакон на Toyota Camry.

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