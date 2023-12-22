Петербуржцам рассказали об изменениях на троллейбусном маршруте № 46

С 19 марта остановка "проспект Ветеранов, 161" переводится в статус "по требованию".

Петербуржцев предупредили, что с 19 марта остановка "проспект Ветеранов, 161" переводится в статус "по требованию". Теперь будет останавливаться здесь только по предварительной просьбе пассажиров. Речь идет о троллейбусе № 46. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

Кроме того, в Северной столице усилили движение общественного транспорта на нескольких маршрутах. По будням популярный среди пассажиров автобусный маршрут № 74 ("Малая Балканская улица" – "Смольный") теперь будет ходить чаще. С 18 марта автобусами на маршруте выполняется 275 рейсов, в утренние и вечерние часы ждать транспорт придется всего 6-10 минут. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок". Во Фрунзенском районе с 12 марта усилен автобусный маршрут № 54. По будням водители будут выполнять до 180 рейсов. Время ожидания автобуса по утрам и по вечерам составит 11-14 минут.

Ранее мы писали, что автобусы в Пулково хотят направить по другому маршруту.

Фото: Piter.tv