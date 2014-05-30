Особняк Андрея Васильева на Большом проспекте П. С. признан памятником

С 1959 года в доме располагается детская музыкальная школа.

Особняк Андрея Васильева, который находится на Большом проспекте П. С. в Петроградском районе, стал памятником регионального значения. Об этом рассказали в КГИОП Петербурга 23 июля.

Здание возвели в 1878-1879 годах по проекту архитектора Владимира Шаламова. А в 1914 году прошла перепланировка для устройства "большого кинематографа". В следующем году там открылся театр миниатюр "Трокадеро", в 1917 году кинопоказы были вытеснены концертами. С 1959 года в доме располагается детская музыкальная школа.

Объект является образцом архитектуры в приемах эклектики 1870-х годов. Фасады на первом этаже сделаны "на классический манер", архитектурный облик второго этажа сочетает мотивы "кирпичного" и русско-византийского стилей.

Ранее на Piter.TV: дом Ведомства на Казанской признан памятником регионального значения.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга