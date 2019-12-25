Бывший особняк генерала Стенбока на проспекте Динамо стал памятником

Фасады дома выполнены в стиле северного модерна.

В Петербурге признан региональным памятником бывший особняк генерала Стенбока, который расположен на проспекте Динамо. Здание возвели в 1913-1914 годах по проекту военных инженеров Василия Баумгартена и Владимира Апышкова, рассказали 11 декабря в городском КГИОП.

Фасады дома выполнены в стиле северного модерна с использованием мотивов традиционной английской жилой архитектуры с элементами неоклассицизма. Что касается его экс-владельца, Петр Стенбок построил выдающуюся военную карьеру: он был участником русско-японского конфликта. В советское время особняк военнослужащего разделили на коммунальные квартиры.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге памятником признан Приморский рынок на Малом проспекте П. С.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга