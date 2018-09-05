Петербургским призывникам назвали основания для отсрочки от армии

Как рассказал начальник штаба регионального отделения "Юнармии" Владимир Кузьмин, чаще всего в армию не берут людей со сколиозом.

У призывников есть несколько официальных оснований, которые позволят избежать службы в армии или получить отсрочку. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказали исполняющий обязанности военного комиссара Петербурга полковник Олег Мазурин и начальник штаба регионального отделения "Юнармии" Владимир Кузьмин.

Как рассказал Кузьмин, чаще всего в армию не берут людей со сколиозом. Также признать негодным к воинской службе могут юношей, у кого есть проблемы со зрением и варикоз. Что касается плоскостопия, то всё зависит от степени. Как отметин начальник штаба регионального отделения "Юнармии", есть форма плоскостопия, которую нельзя вылечить. При этом у некоторых появляется плоскостопие из-за того, что человек мало занимался спортом.

Олег Мазурин добавил, что причиной для отсрочки считается наличие маленьких детей. Если ребёнок один, то его отец не пойдёт служить, пока ему не исполнится 3 года. Если ребёнка два, то мужчина освобождается от службы в армии.

Также специалисты отметил, что выпускники из неполных семей или имеющие родителей с инвалидностью имеют право проходить военную службу рядом с домом.

Отмечается, что в горячие точки отправляют только тех, кто подписал контракт. Это можно сделать через полгода с начала службы.

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