Хирург рассказал петербуржцам, какие косметологические процедуры вызывают осложнения

Наибольшее число осложнений вызывает ботулинотерапия, однако они незначительны.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач-хирург Денис Груздев перечислил косметологические процедуры, которые могут вызвать осложнения.

Наибольшее число осложнений вызывает ботулинотерапия, однако они незначительны.

Не столько важно количество осложнений, сколько важно их качество. И, если мы говорим про самые опасные, то, наверное, это введение филлеров. Если филлер попадает в сосуд, то есть перекрывает ток крови, то здесь могут быть очень неприятные осложнения вплоть до слепоты. Денис Груздев, врач-хирург

Важно обратиться к профессионалу: хорошие специалисты знают, как моментально устранить осложнения, связанные с введением филлеров. Поэтому рекомендуется при посещении клиники узнать квалификацию врача, посмотреть его документы.

Более того, вам на руки врач обязан дать памятку, в которой будут наклеены все документы, паспорта всех процедур, которые вы делаете. Денис Груздев, врач-хирург

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Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум" и носит иллюстративный характер)