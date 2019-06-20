Путин рассказал о принципах работы закона об оскорблении власти

Президент России пояснил, что закон призван защищать символы власти.

Во время прямой линии к Владимиру Путину с вопросом о работе закона "об оскорблении власти" обратился создатель паблика МДК Роберто Панчвидзе. Он заявил, что людям необходимо высказываться и Интернет был удобным и безопасным местом для этого. Однако после принятия закона, люди опасаются, что может произойти ситуация, как с законом ст. 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Роберто Панчвидзе рассказал президенту, что накануне за комментарий к ответственности привлекли шесть человек из Архангельской области. Создатель МДК попросил Путина, чтобы у закона появились четко очерченные границы, а между оскорблением и критикой была видна грань.

Я понимаю, о чем речь. В этом законе речь как раз не идет о критике власти. Наоборот, она должна быть свободной, люди должны и имеют право обращать внимание на проблемы, в том числе в функционировании властных институтов. Закон направлен совсем на другое. Он направлен на борьбу с оскорблениями символов государства, собственно нашего народа, каждого из нас. Чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом, над гербом и так далее. Вот о чем речь. А такие факты все-таки имеют место быть, и мы не можем не обращать на это внимания Владимир Путин, президент РФ

Глава государство также пояснил, что такая практика существует и в других странах. Путин подчеркнул, что во многих странах мира также предусмотрена уголовная ответственность в то время, как в России они административная.

Здесь нет ничего необычного, но с чем я не могу с вами не согласиться, вы абсолютно правы, никто не имеет права злоупотреблять вот этой нормой для того, чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующие власти любого уровня, кстати говоря. Конечно, мы будем за этим следить. Я попрошу Генпрокуратуру особо внимательным образом обратить на это внимание. Правоприменительная практика должна соответствовать смыслу и назначению этого закона Владимир Путин, президент РФ

Видео: "Прямая линия с Владимиром Путиным"