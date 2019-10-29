Ошибки, которые допускают автомобилисты при переобувке колес

Цены на полную "переобувку" сегодня кусаются. Поэтому многие водители стремятся минимизировать расходы и меняют резину самостоятельно.

Наиболее распространёнными ошибками, допускаемыми автолюбителями при замене колёс, являются нарушение техники безопасности и неправильная последовательность действий. Об этом "Российской газете" рассказал автоэксперт Борис Захаров.

Эксперт рекомендовал при самостоятельной замене колеса подкладывать одно из смененных колес под порог автомобиля. Между порогом и колесом можно подложить дощечки или картон. Это минимизирует риск того, что автомобиль сорвется с домкрата.

Также лучше использовать не штатный, а более мощный подкаткой домкрат. Перед использованием домкрата нужно тщательно изучить инструкцию к вашему автомобилю, чтобы точно найти места, предназначенные для домкрата.

Автоэксперт перед откручиванием колеса порекомендовал зафиксировать автомобиль с помощью ручного тормоза и противооткатных брусков, подложенных под остальные колёса.

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