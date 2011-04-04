Химик рассказал об опасной ошибке при заморозке продуктов

Наиболее опасным моментом становится стадия разморозки.

Большинство хозяек стремятся сэкономить время и пространство в морозильных камерах, прибегая к практике замораживания продуктов прямо в заводской упаковке. Между тем такая привычка может нести существенную угрозу здоровью, предупреждает портал spb.aif.ru, цитируя мнение Андрея Дорохова, доцента кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского Российского технологического университета МИРЭА.

Главная проблема состоит в том, что материал упаковочных пакетов предназначен исключительно для краткосрочного хранения продуктов при обычной комнатной температуре и абсолютно непригоден для долгосрочного содержания при минусовых показателях.

Упаковка, предназначенная для молочной продукции или замороженных полуфабрикатов, чаще всего изготовлена из мягких пластиковых материалов, теряющих гибкость при воздействии низкой температуры. Вследствие расширения содержимого при замораживании возникают микротрещины и повреждения, приводящие к разрушению целостности пакета. В результате продукт подвергается процессу свободной усушки — потерям влаги, сопровождающимся появлением ледяных кристаллов и постепенному высыханию. Это негативно сказывается на вкусе еды и способствует окислению жира, вызывая неприятный привкус.

Наиболее опасным моментом становится стадия разморозки. Потеря защитного слоя даёт возможность бактериям легко проникнуть внутрь продукта. Освобожденная вода создаёт благоприятную влажную среду для активного размножения микроорганизмов, таких как сальмонеллы, листерии и кишечные бактерии, увеличивая вероятность возникновения пищевых отравлений.

Чтобы избежать рисков, важно выбирать специальную упаковку, соответствующую критериям низкотемпературного хранения. На пригодных контейнерах и пакетах должна присутствовать специальная пиктограмма в виде снежинки. Безопасные варианты для хранения продуктов в морозильной камере — это пластиковые контейнеры из полипропилена с маркировкой цифры "5" в треугольнике и знаком снежинки, а также прочные вакуумные пакеты из многослойных плёнок.

Фото: Pxhere