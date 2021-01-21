Около 3 тыс. петербуржцев призовут на военную службу в рамках осеннего призыва

Значительная часть новобранцев отправится служить в воинские подразделения, расположенные в пределах округа.

В ходе осеннего призыва 2025 года ряды Вооруженных Сил России пополнят примерно 3 тыс. жителей Петербурга. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя организационно-мобилизационного управления штаба Ленинградского военного округа, полковник Андрей Ефремов во время пресс-конференции. Он также отметил, что в общей сложности на территории Ленинградского военного округа призовут свыше 12 тыс. новобранцев. Для реализации призывной кампании на территории Ленинградского военного округа сформирована 316 призывных комиссий.

Значительная часть новобранцев отправится служить в воинские подразделения, расположенные в пределах округа. Войска ЛенВО находятся на территориях Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, Республик Карелия и Коми, а также Ненецкого автономного округа. Около четверти призывников будут направлены в учебные центры и воинские части, где им предстоит изучить современные образцы вооружения и военной техники, а также получить военно-учетную специальность. Продолжится набор в научные, научно-производственные и спортивные роты.

Андрей Ефремов особо подчеркнул, что военнослужащие, проходящие срочную службу, не будут задействованы в выполнении задач в зоне проведения СВО. Начало отправки новобранцев в войска запланировано на 15 октября.

