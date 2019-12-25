В Ботаническом саду покажут различные сорта тыквы, капусты и моркови

С 10:00 до 16:30 будут продаваться только фестивальные билеты.

В ближайшие выходные, 11 и 12 сентября, в Ботаническом саду Петербурга состоится выставка овощных культур — "Осень к нам приходит". Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке покажут представителей семейств Пасленовые, Капустные, Тыквенные и Зонтичные: : рябину, яблоки, капусту и морковь, пузатые тыквы разных цветов, лук порей и другие овощи.

Также в эти дни можно будет посетить оранжереи Тропического маршрута и Викторной оранжереи. В них растут пальмы, папоротники, растения пустыни и саванны. Кроме того, в Ботаническом саду время георгинов. Сорта представлены из частных коллекций.

Фото: Ботанический сад БИН РАН